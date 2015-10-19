زوري "درسدن" في الخريف

تقع "درسدن" عاصمة ولاية "ساكسونيا" في شرق ألمانيا، وتبعد حوالي 30 كيلومتراً إلى الشمال من الحدود مع جمهورية التشيك.

يسيطر المناخ المحيطي على المدينة، التي تُعرف بصيفها الحار وشتائها البارد بصورة تتجاوز المناطق الألمانية، حيث تنخفض الحرارة في يناير/كانون الثاني إلى صفر درجة مئوية فما دون، فيما تسجّل في يوليو/تموز 19 درجة مئوية.

بدورها، تبدو الأشهر الأكثر جفافاً خلال السنة، هي: فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان.

عند اختيار "درسدن" وجهة سياحية، زوري:

- "متحف النقل": يعدّ واحداً من أقدم المباني في المدينة، ويحتوي على العديد من المركبات، بما في ذلك الطائرات والمحركات البخارية والسيارات والدراجات النارية، فضلاً عن العديد من الأعمال الفنية المتعلقة بالسكك الحديد في البلاد، والنقل الحضري، والنقل البحري. ويضم المتحف أيضاً العديد من نماذج مصغرة تعكس تاريخ النقل عبر العصور.

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- "الحديقة العظيمة": يسيطر طراز "الباروك" الفرنسي على المكان الذي يمتدّ على مساحة مستطيلة تبلغ حوالي كيلومترين مربعين. وهو مفتوح للجمهور منذ سنة 1814.

كانت "الحديقة العظيمة" بنيت بين 1678 و1683، وهي تضمّ حديقة الحيوان والحديقة النباتية ومصنع "فوكس واجن" للسيارات، مع الإشارة إلى أن الأخير بني حديثاً في الركن الشمالي الغربي من الحديقة.

- قصر "بيلنيتز": هو عبارة عن مجمع يقع شمالي مدينة "درسدن"، حيث يمكن الوصول إليه عن طريق القوارب على طول نهر "إلبه". يتكوّن المجمع من مبان ثلاثة رئيسة، هي: قصر "ريفرسانيا" على النهر، و"القصر العلوي" على سفح التل والمليء بالزخارف الصينية، و"القصر الكلاسيكي" الجديد، فضلاً عن "متحف كرافت" وهو موطن لمجموعة رائعة من الأثاث، والآلات الموسيقية، والمنسوجات، بالإضافة إلى "متحف الفنون الزخرفية" و"متحف القلعة".

- "ثياتر بلاتز": هي واحدة من أروع الساحات العامّة في ألمانيا، وموطن العديد من العجائب المعمارية. يتوسطها تمثال الفروسية الذي يعود إلى سنة 1883، في حين تسيطر على الجانب الغربي من الساحة "دار الأوبرا" التي بنيت في عصر النهضة الإيطالية، ويمكن استكشافها في جولات سياحية بصحبة مرشدين.

أين تقيمين؟

_ فندق "شلوس إيكبرغ": يقع على نهر "إلبه" بين مدينة "درسدن" القديمة ومنطقة "وايسر هيرش"، ويبعد 4.5 كيلومترات من محطة قطار "درسدنر نيوستادت"، و7.3 كيلومترات من محطة "درسدن" المركزية. وهو عبارة عن قصر على طراز تيودوري يعود إلى القرن الـتاسع عشر، ويضمّ 3 غرف "ساونا" وغرفة للياقة البدنية وصالون تجميل.

فندق "زويتيس": يقع بجانب الصرح الديني الشهير في "درسدن". هناك، يتمّ تقديم وجبة الفطور في مطعم الفندق الذي يوفر علاجات "السبا" الحصرية وحوض استحمام ساخن ومنطقة "ساونا". يمكن للضيوف الاستمتاع بالمناظر المطلة على قبة الصرح الديني الشهير.

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