وزارة الدفاع الروسية: شويجو وصبحى ناقشا التعاون العسكرى والوضع بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ناقشا فى اتصال هاتفى التعاون العسكرى التقنى بين البلدين، والوضع فى المنطقة.

وأضافت الدفاع الروسية فى بيان لها أنه خلال المحادثة بحث الجانبان قضايا التعاون العسكرى المصرى الروسى والعسكرى التقنى وأكد الجانب الروسى استعداده لتعزيز التعاون من أجل تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية، بالإضافة لمناقشة الوضع فى سوريا.

وأشارت الدفاع الروسية فى التقرير أن المحادثة كانت بناءة وودية.