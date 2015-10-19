أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد زكى بدر لـ"خالد صلاح":أؤيد وجود حزب للرئيس لإثراء الحياة السياسية

Google+ Print
أحمد زكى بدر لـ"خالد صلاح":أؤيد وجود حزب للرئيس لإثراء الحياة السياسية أحمد زكى بدر لـ"خالد صلاح":أؤيد وجود حزب للرئيس لإثراء الحياة السياسية
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن هناك مشكلة نفسية أكثر منها سياسية لدى الناس فى من التاريخ السابق داخل الدولة حول وجود حزب سياسى للرئيس، بالرغم من وجود ذلك فى بلاد أخرى، مضيفاً: "أعتقد إنه يجب أن يكون هناك حزب سياسى للرئيس، لأن ذلك يثرى الحياة السياسية".
>

وأشار زكى بدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح على فضائية النهار إلى أن المشكلة حاليا فى الانتخابات أصبحت عكسية، حيث تكدس المواطنين على اللجان الانتخابية للتصويت على نوابهم خاصة فى محافظات الصعيد الذين يطلبون من اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت حتى يشاركوا فى عملية التصويت، لافتا إلى أن مشكلتنا الأكبر ليس فى العزوف لكن فى الذهاب للمشاركة فى آخر لحظة.

وأضاف زكى بدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أن المرشحين للانتخابات البرلمانية ليس لديهم خبرة كافية فى الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، فضلا عن عدم تواصل الأحزاب مع المواطنين وعدم حشدهم وصنع قاعدة عريضة لهم بالشارع، واقتصر عملهم على الخلافات الداخلية بين قيادات الأحزاب وعدم نزول الشارع للتواصل مع المواطن، متمنيا صنع قاعدة شعبية لهم بعد انتخاب البرلمان.


>- خالد صلاح بـ"آخر النهار": المشهد الانتخابى أشبه بعزاء شخص غير مرغوب فيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار