أحمد زكى بدر لـ"خالد صلاح":أؤيد وجود حزب للرئيس لإثراء الحياة السياسية

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن هناك مشكلة نفسية أكثر منها سياسية لدى الناس فى مصر من التاريخ السابق داخل الدولة حول وجود حزب سياسى للرئيس، بالرغم من وجود ذلك فى بلاد أخرى، مضيفاً: "أعتقد إنه يجب أن يكون هناك حزب سياسى للرئيس، لأن ذلك يثرى الحياة السياسية".

وأشار زكى بدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح على فضائية النهار إلى أن المشكلة حاليا فى الانتخابات أصبحت عكسية، حيث تكدس المواطنين على اللجان الانتخابية للتصويت على نوابهم خاصة فى محافظات الصعيد الذين يطلبون من اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت حتى يشاركوا فى عملية التصويت، لافتا إلى أن مشكلتنا الأكبر ليس فى العزوف لكن فى الذهاب للمشاركة فى آخر لحظة.

وأضاف زكى بدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" أن المرشحين للانتخابات البرلمانية ليس لديهم خبرة كافية فى الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، فضلا عن عدم تواصل الأحزاب مع المواطنين وعدم حشدهم وصنع قاعدة عريضة لهم بالشارع، واقتصر عملهم على الخلافات الداخلية بين قيادات الأحزاب وعدم نزول الشارع للتواصل مع المواطن، متمنيا صنع قاعدة شعبية لهم بعد انتخاب البرلمان.

- خالد صلاح بـ"آخر النهار": المشهد الانتخابى أشبه بعزاء شخص غير مرغوب فيه