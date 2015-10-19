بالأرقام.. قضاة مشرفون على لجان بالمحافظات يكشفون تحسن نسبة التصويت

كشف عدد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية داخل عدد من الدوائر بالمحافظات، تحسنا ملحوظا فى نسبة مشاركة المواطنين فى اليوم الثانى عن أمس من العملية الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان لاختيار أعضاء البرلمان الجديد.

وأكد المستشار محمد أباظة رئيس إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا، أن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد الناخبين نظرا لزيادة الوعى بهذا الأمر، حيث وصلت نسبة التصويت فى اليوم الثانى إلى 28%، لافتا إلى أن الكتلة التصويتية فى الدائرة 1660 ناخبا وعدد الذين أدلوا بأصواتهم منذ أمس وحتى الآن 528 ناخبا.

وفى محافظة أسيوط، كشف المستشار باسم أبو الروس رئيس إحدى دوائر أبنوب، أن قوة الناخبين فى دائرته الانتخابية 2000 صوت ومن قاموا بالتصويت حتى الآن 600 ناخب، بنسبة من 25 إلى 30%.

المستشار شادى ضرغام رئيس دائرة 85 بأسيوط، أوضح أن الكتلة التصويتية بالدائرة 2200 ناخب والإقبال فيها قارب الـ28% وهناك زيادة فى الإقبال، فيما أكد المستشار أبو الوفا عيسى رئيس اللجنة 44 بمركز أسيوط، أن النسبة تقارب الـ40%، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من الذين شاركوا من البسطاء.

وقال المستشار محمد سعيد رئيس الدائرة الانتخابية الأولى قسم أول أسيوط، إن إجمالى أعداد الناخبين فى الدائرة الانتخابية لديه 1980 فرد، لم يتجاوز الحضور 500 منذ الأمس حتى الآن، فيما قال المستشار بهاء باظه رئيس لجنة 12 أبنوب بأسيوط، إن القوة التصويتية فى دائرته 1982 والحضور 550، لافتا إلى أنه الحضور جيد وأفضل من الأمس.

وفى محافظة الجيزة كشفت المستشارة رباب زمزم رئيس دائرة 21، أن الكتلة التوصيتية 2058 ولم يتجاوز الحضور لديها الـ300، لكن هناك تحسن عن الأمس.

وبمحافظة بنى سويف، كشف المستشار محمد الجارحى رئيس اللجنة 66، أن عدد الناخبين باللجنة 1475، حضر منهم للآن 260 ناخب أدلوا بأصواتهم، بنسبة 20%.

وقال المستشار صالح الجارحى رئيس لجنة 62 بمحافظة بنى سويف، إن لجنته الانتخابية بها 2062 صوت، حضر منهم 400 صوت فقط بنسبة تقرب من 20%، مؤكدا ان الاقبال ضعيف اليوم داخل اللجنة.

وفى سياق متصل أكدت المستشارة منى أحمد رشدى، رئيس اللجنة 12 بمدرسة بن خلدون بالعجوزة، أن عدد الناخبين باللجنة 1981 لم يحضر سوى 400 ناخب، ولكن نسبة اليوم أفضل من الأمس.

فيما قال المستشار حسام غانم رئيس اللجنة 191 بإمبابة، إن الكتلة التصوتية فى اللجنة 1991 حضر منهم 110 فقط منذ الأمس حتى الآن، ولم يكن هناك تحسن عن يوم أمس، فيما أكد المستشار هانى عزت رئيس اللجنة 122 بالوراق بالجيزة، أن عدد الناخبين باللجنة 2250 والحضور 320 شخص.

- كيف يفوز المرشحون فى انتخابات مجلس النواب؟.. 3 طرق حسابية تؤدى إلى برلمان 2015.. "50%+1" تؤهل المرشح مباشرة.. ومضاعفة عدد الناخبين يصعب جولة الإعادة

- ثانى أقدم المتاحف الزراعية فى العالم يستعد لاستقبال نتيجة فرز أصوات 6 دوائر بالجيزة.. اللجنة العليا تجهز قاعة السينما بمتحف الدقى وسرادقين للصناديق.. وقيادات الأمن يراجعون خطط التأمين

- 6 مراكز للفرز بمحافظة الفيوم

- 8 لجان عامة لفرز أوراق الناخبين فى المنيا