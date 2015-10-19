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فى الأفلام فقط الزوجة تحمل من أول شهر.. والحقيقة 10% بس

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فى الأفلام فقط الزوجة تحمل من أول شهر.. والحقيقة 10% بس فى الأفلام فقط الزوجة تحمل من أول شهر.. والحقيقة 10% بس
"مبروك يا مدام انتى حامل" إحدى الجمل الأساسية لمشهد سينمائى يلى مشهد انتهاء الفرح دائمًا فى معظم الأفلام والمسلسلات، وقد يشكل هذا المشهد أحد العوامل التى تتسبب فى حدوث مشاكل زوجية ونفسية الزوجين بسبب تأخر الحمل وقد يعتقد البعض أنه يعانى من مشكلة قبل مرور عام على الزواج.

الحمل من أول شهر زواج


>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن مدرس واستشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إن مشكلة تأخر حدوث الحمل والإنجاب إحدى المشاكل التى يواجهها الزوجان خاصة الأزواج الجدد والتى فى كثير من الأحيان تكون أحد عوامل التى تهدد استمرار الحياة الزوجية.

تأخر الحمل والإنجاب


>ويستكمل د.عمرو قائلاً: "يمكن اعتبار أن هناك مشكلة أدت لتأخر الانجاب بعد ما لا يقل عن عام من الزواج مع وجود علاقة زوجية مستقرة لذلك لا داعى لقلق الزوجين والذهاب إلى الطبيب المختص إلا بعد مرور عام من الزواج نظرًا لأن 10% من الأزواج فقط هم الذين يحدث لهم حمل فى الشهور الأولى من الزواج".

ويتابع د.عمرو قائلاً: "يجب على الزوجين التغلب على الضغط النفسى الذى يمارسه الأهل والمقربون على الزوجين نظرًا لأنه أحد العوامل التى تؤثر على تأخر حدوث الحمل".

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