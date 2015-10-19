بالصور.. ارتفاع ملحوظ فى تصويت الناخبين بلجان إدفو

يُذكر أن محافظة أسوان تشهد تنافس 128 مرشّحًا فرديًّا على الفوز بـ 8 مقاعد بدوائر محافظة أسوان الـ 5، وهى أسوان، ودراو، وكوم أمبو، وإدفو ونصر النوبة، إضافة إلى مقعدين يتنافس عليهما 8 مرشحين فى 4 قوائم ممثلة لقطاع الصعيد، فيما يبلغ عدد الناخبين 923 ألفا و141 ناخبا، موزّعين على 227 مركزًا انتخابيًّا بـ 486 لجنة فرعية.
ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ 4 قوائم المتنافسة فى قطاع الصعيد، الذى يضم محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لاختيار قائمة واحدة تضم 45 مرشحا.
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مركز إقتراع بمدينة الرديسية
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الترقب يخيم على الناخبين
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ناخبين أدلو بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية
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إقبال كبير من الناخبين فى نهاية اليوم الثانى
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مواطن أدلى بصوته
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إستمرار التصويت
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مقر انتخابى بدائرة إدفو
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ناخبين أدلو بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية
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كافة الشرائح العمرية شاركت فى الانتخابات
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ارتفاع ملحوظ فى تصويت الناخبين فى لجان إدفو
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ارتفاع ملحوظ فى تصويت الناخبين فى لجان إدفو
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ارتفاع فى تصويت الناخبين فى لجان إدفو
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مقر إنتخاابى بالرديسية شمال أسون
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