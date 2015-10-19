بالصور.. ارتفاع ملحوظ فى تصويت الناخبين بلجان إدفو

شهدت الساعات الأخيرة للتصويت بلجان دائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان ارتفاعا ملحوظا فى التصويت بثانى أيام الانتخابات البرلمانية.

يُذكر أن محافظة أسوان تشهد تنافس 128 مرشّحًا فرديًّا على الفوز بـ 8 مقاعد بدوائر محافظة أسوان الـ 5، وهى أسوان، ودراو، وكوم أمبو، وإدفو ونصر النوبة، إضافة إلى مقعدين يتنافس عليهما 8 مرشحين فى 4 قوائم ممثلة لقطاع الصعيد، فيما يبلغ عدد الناخبين 923 ألفا و141 ناخبا، موزّعين على 227 مركزًا انتخابيًّا بـ 486 لجنة فرعية.

ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ 4 قوائم المتنافسة فى قطاع الصعيد، الذى يضم محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر، لاختيار قائمة واحدة تضم 45 مرشحا.



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مركز إقتراع بمدينة الرديسية



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الترقب يخيم على الناخبين



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ناخبين أدلو بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية



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إقبال كبير من الناخبين فى نهاية اليوم الثانى



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مواطن أدلى بصوته



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إستمرار التصويت



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مقر انتخابى بدائرة إدفو



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ناخبين أدلو بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية



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كافة الشرائح العمرية شاركت فى الانتخابات



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ارتفاع ملحوظ فى تصويت الناخبين فى لجان إدفو



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ارتفاع ملحوظ فى تصويت الناخبين فى لجان إدفو



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ارتفاع فى تصويت الناخبين فى لجان إدفو



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مقر إنتخاابى بالرديسية شمال أسون

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