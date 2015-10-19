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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يستعين باسم السيسى فى إنهاء خلاف بين قريتين

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يستعين باسم السيسى فى إنهاء خلاف بين قريتين بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يستعين باسم السيسى فى إنهاء خلاف بين قريتين
تفقد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ عددًا من المدارس المسائية للتعرف على بدء مجوعات التقوية والتقى عدد من أولياء أمور الطلاب بقرية تيرة.
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كما تفقد المحافظ مدرسة المشير عبد الفتاح السيسى والتى كانت مدرستين يحيطهما سور واحد بين قريتى كفر جلو والبكرية وأنهى المحافظ خلافًا استمر بين أهالى القريتين 5 سنوات حول تسميتهما باسم واحد بان اقترح اطلاق اسم المشير عبد الفتاح السيسى عليهما ليصبحا واحدة تابعة لإدارة بلطيم التعليمية فوافق أهالى القريتين.

اليوم السابع -10 -2015

كانت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ استدعت محمد محجوب مدير إدارة بلطيم وممثلين لقريتى البكرية وكفر جلو لإنهاء الخلاف بينهما والذى دام خمس سنوات حول تسمية المدرستين الكائنتين فى موقع واحد الأولى وهمت مدرسة البكرية الابتدائية ومدرسة كفر جلو الابتدائية ليحكم المحافظ بينهما.

اليوم السابع -10 -2015

وفى ديوان عام المحافظة قبل الجميع حكم المحافظ الذى قرر اطلاق اسم الرئيس السيسى على المدرستين ودمجهما فى واحدة لوقوعهما داخل سور واحد كما قرر المحافظ اطلاق اسم الرئيس على مدرسة اعدادية سيتم انشاءها فى كفر جلو العام القادم.

اليوم السابع -10 -2015

يذكر أن الخلاف دام بين أهالى القريتين على تسمية المدرستين باسم واحد لأنهما داخل سور واحد وكل منهما مكون من 6 فصول التى تم انشاءهما بقرية البكرية الأولى باسم البكرية والثانية باسم كفر جلو وكل من أهالى القريتين صمم على تسمية المدرستين باسم قريتهم فنشب خلاف أدى للتشاحن والتشاجر فقرر وكيل الوزارة الأسبق غلق المدرستين لحين الفصل فى الخلاف وتحويل الطلاب لمدرستى الوهايبة والسبايعه وظلت المدرستين مغلقتين خمس سنوات حتى انهى المحافظ الخلاف بين اهالى القريتين.

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مصر 365

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