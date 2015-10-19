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بالفيديو..محافظ كفر الشيخ يقيل مدير"الحامول التعليمية" بسبب دروس خصوصية بالمدرسة

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قرر الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، إقالة مدير إدارة الحامول التعليمية وإحالة مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسى ومشرف مجموعات التقوية للتحقيق على خلفية زيارته المفاجئة للمدرسة، وسؤاله عددا من الطلاب فقالوا له "بناخد دروس خصوصية بالمدرسة وتفاوتت الأسعار بين 30 إلى 70 جنيها للمادة داخل المدرسة بحسب شهادة عدد من الطلاب ممن يتلقون هذه الدروس الخصوصية.

كما أقال محافظ كفر الشيخ، سامح شيحة رئيس قرية غرب تيرة وسكرتير القرية حيث وجد الوحدة مغلقة بالأقفال وانتشار القمامة فى شوارع القرية وشكاوى عدد من الأهالى من سوء الخدمات.

كما أحال أطباء الوحدة الصحية بقرية غرب تيرة والوحدة الصحية بقرية تيرة التابعين لمركز الحامول للتحقيق بديوان عام المحافظة وكافة القوة المتسببة فى الإهمال، حيث كانت الأولى مغلقة بالأقفال والثانية مغلقة بالجنازير وطالب وكيلة وزارة الصحة بتوفير أطباء مقيمين بهذه الوحدات.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الرى برفع ناتج تطهير بحر تيرة من طريق الحامول بلطيم مع تطهير فرع ترعة محطة 5 تيرة بالحامول.

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه لن يترك فاسدا أو متقاعسا مكانه وسنحاسب المقصرين قائلا: لازم نتقى الله فى البلد دى، مضيفاً أنه طالب الدكتورة منى مصطفى بالتشديد على متابعة المدارس والوحدات الصحية والرقابة الدائمة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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