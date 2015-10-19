بالصور.. تزايد أعداد الناخبين بلجان أسيوط قبل غلق صناديق الاقتراع

تزايدت أعداد الناخبين أمام مقرات اللجان الانتخابية بأسيوط، خلال الساعة الأخيرة فى اليوم الثانى والأخير من انتخابات البرلمان.

وحضرت السيدات بشكل ملحوظ، اللاتى خرجن مع أطفالهن، ووقفن فى طوابير التصويت أمام لجان السيدات بمدينة أسيوط والقرى والمراكز.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت والمقيدين بجداول أسيوط 2 مليون و349 ألفا و337 ناخبًا، وتجرى الانتخابات فى 9 دوائر بأسيوط، منها 496 مقرا انتخابيا يشمل 1168 لجنة فرعية وصندوق بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى ندب موظفى المحاكم والنيابات وهيئات ومديريات الخدمات بالإدارة المحلية لمساعدة القضاة المشرفين على تلك اللجان بأسيوط.

ويشارك فى الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط بدوائرها التسع 182 مرشحا، منهم 69 مرشحا حزبيا، و113 مستقلا، من بينهم 5 سيدات، و4 معاقين يتنافسون على 20 مقعدا للفردى، بينما يبلغ نصيب محافظة أسيوط 5 مقاعد من مقاعد القوائم الحزبية.

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