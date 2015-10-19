بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد خدمات تأمين مولد السيد البدوى

تفقد اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا يرافقه اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية واللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية واللواء حاتم عبد الله مساعد المدير للوحدات خدمات تأمين المسجد الأحمدى ومنطقة الساحة بسيجر المقام بها موالد السيد البدوى.

وقام مساعد وزير الداخلية بتوجيه الضباط والقوات بملاحظة الحالة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت المهمة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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