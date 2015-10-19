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التحقيق فى اتهام مرتضى منصور بالتعدى على مرشح بـ"الدقى والعجوزة"

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التحقيق فى اتهام مرتضى منصور بالتعدى على مرشح بـ"الدقى والعجوزة" التحقيق فى اتهام مرتضى منصور بالتعدى على مرشح بـ"الدقى والعجوزة"
فتح المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، تحقيقا فى البلاغ المحرر به المحضر رقم 21252 جنح العجوزة لسنة 2015، واتهم فيه العميد مدحت الحناوى المرشح "فردى" بدائرة الدقى والعجوزة، مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بالتعدى عليه بالضرب.

وطلب المحامى العام الأول للنيابات تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعى مقدم البلاغ لسماع أقواله فى اتهامه لرئيس نادى الزمالك.

وكان المستشار محمد ناجى شحاتة تلقى شكوى رسمية من مدحت الحناوى، عميد سابق بالقوات المسلحة، مرشح بدائرة الدقى، اتهم فيها المحامى مرتضى منصور، بالتعدى عليه بالضرب، بجانب التعدى على رئيسة اللجنة الفرعية خلال تواجده باللجان 11،12،13، وكيلا عن ابنه "أحمد" المرشح بذات الدائرة.

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