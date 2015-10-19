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اتحاد الكرة: الدوري بجماهير بعد انتخابات البرلمان

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اتحاد الكرة: الدوري بجماهير بعد انتخابات البرلمان اتحاد الكرة: الدوري بجماهير بعد انتخابات البرلمان

كشف محمود الشامي عضو اتحاد الكرة عن بعض ملامح بطولة الدوري للموسم الجديد الذي ينطلق غدًا الثلاثاء.

وأوضح الشامي"اتحاد الكرة أعلن عن جدول الدور الأول بالكامل، الذي تنتهي منافساته يوم 12 فبراير".

وأضاف عبر قناة "النهار " أن الجماهير ستعود إلى المدرجات عقب نهاية انتخابات مجلس الشعب.

وقال:"جميع الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الممتاز، مزودة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة للمدرجات".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة سيراعي عند وضع جدول مباريات كأس ، إقامتها أثناء توقف بطولة الدوري بسبب ارتباطات .

وأتم"كنت أتمنى أن يبدأ الدوري أول أغسطس، ولكن الموسم الماضي استمر عامًا و10 أيام، وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة".

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