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تقرير تخيلي – 5 أسباب قد تكون دفعت مورينيو للغياب عن مؤتمر الأهلي وبيسيرو

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أرجع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تفضيل البرتغالي جوزيه بيسيرو على مواطنه جوزيه مورينيو في سباق قيادة الفريق الأحمر، إلى نصيحة من جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي.

مورينيو لم يحضر مؤتمر إعلان الأهلي الرسمي التعاقد مع بيسيرو، رغم وجود احتمالات بقدوم الاستثنائي إلى القاهرة.

إذا، لماذا تخلف مورينيو عن المؤتمر؟ فلنتخيل في هذا التقرير.

- مانويل جوزيه؟

ربما كان يخشى مورينيو أن يكون على نفس الطائرة التي أقلت جوزيه من البرتغال إلى القاهرة.

جوزيه حضر إلى يوم المؤتمر، ولكن لسبب آخر لا يتعلق بجوزيه بيسيرو. وهو تصوير حلقة من برنامج تليفزيوني.

وبحسب تصريحات محمود طاهر، فمورينيو قال لرئيس الأهلي أن بيسيرو أفضل من جوزيه.

وقد يكون الاستثنائي خشى أن يقابل جوزيه، ليسأله عن سبب ما قاله لطاهر.

- جوزفالدو فيريرا؟

مشاكل مورينيو لا تتوقف عند مانويل جوزيه، فمدرب تشيلسي قد يكون قرأ في الصحف البرتغالية إن الزمالك يريد إقالة مواطنه جوزفالدو فيريرا.

مصير فيريرا حتى قبل 48 ساعة لم يكن محسوما، وربما خشى مورينيو أن يقابل البروفيسور في طائرة العودة من القاهرة.

فالاسستثنائي كان قد قال عن فيريرا "الحمار لن يصبح يوما حصانا".

وربما كان سيجد فيريرا الفرصة أخيرا ليسأل مورينيو، لماذا وصفه بـ"الحمار".

نستطيع الوصول الى الص

- الجماهير؟

اضطر جوزيه بيسيرو للتخلص من رقم هاتفه في البرتغال، بعد هجوم جماهير الأهلي بعد قرار الإدارة بتعيينه ورفض عودة مانويل جوزيه، والأمر طال أسرته.

بالتأكيد، عرف مورينيو أن طاهر استخدم اسمه لتهدئة جماهير الأهلي التي كانت ترفض بيسيرو.

مورينيو قد يكون خشى أن يصطدم بجماهير الأهلي ملعب مختار التتش.

- ابنة بيسيرو؟

تعرضت ابنة بيسيرو لمضايقات من جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة، دفعتها لتغيير خصوصية حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلام اهتم بالقصة، وقد تكون وصلت إلى مسامع مورينيو.

لا تستبعد أن يكون الاستثنائي قرر ألا يأتي إلى القاهرة خوفا على ابنته، التي لفتت الأنظار أصلا في إنجلترا وخارجها خلال حفل توزيع جوائز مجلة "GQ" الأخير.

- تشيلسي؟

أخيرا، تشيلسي يستعد لمواجهة دينامو كييف غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

موقف البلوز ليس على أفضل حال بعد الخسارة الأخيرة من بورتو 2-1. ويتصدر دينامو كييف المجموعة.

ربما لم يجد مورينيو الوقت الكافي للسفر إلى القاهرة، وفضل أن يستعد للمباراة.

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