للأمهات.. اهتمامك بأسنان طفلك يحميه من أضرار التسوس

أسنان الأطفال

الاهتمام بأسنان الاطفال

تجهل كثير من الأمهات أهمية الاعتناء والاهتمام برعاية أسنان أطفالهن ويبررن ذلك بأن أسنانه سوف يتم استبدالها بأخرى ما يترتب عليه تعرض أسنان الأطفال لاحقًا لبعض الأضرار الصحية>حول ذلك يقول الدكتور وائل هندى، أخصائى علاج وتحميل الأسنان، إنه يجب على الأم أن تكون على دراية بالوقت الطبيعى المناسب للاهتمام بأسنان طفلها، حيث يبدأ ظهور أسنان الطفل بداية من عمر 6 أشهر حتى 6 سنوات ليصل إلى 20 سنة وضرس حيث يبدأ ظهور أول ظهور للأسنان بفم الطفل الأسنان الأمامية بالفك السفلى ثم تتوالى فى الظهور شيئًا فشيئًا".>ويتابع د. وائل قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بمتابعة أسنان طفلها منذ ظهورها وحرصها على اعتياد الطفل على الاهتمام بغسل أسنانه عقب تناوله الطعام نظرًا لأن أسنان الطفل تكون أكثر عرضه لتسوس بسبب تناوله الحلويات والمقرمشات بكثرة وبالتالى تنعكس على أسنانه".

وأضاف د. وائل قائلاً: "يحب على الأمهات الاهتمام بزيارة طفلها لطبيب الأسنان بصورة منتظمة من أجل الحفاظ على صحته أسنان طفلها".

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