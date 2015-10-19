أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للأمهات.. اهتمامك بأسنان طفلك يحميه من أضرار التسوس

Google+ Print
للأمهات.. اهتمامك بأسنان طفلك يحميه من أضرار التسوس للأمهات.. اهتمامك بأسنان طفلك يحميه من أضرار التسوس
تجهل كثير من الأمهات أهمية الاعتناء والاهتمام برعاية أسنان أطفالهن ويبررن ذلك بأن أسنانه سوف يتم استبدالها بأخرى ما يترتب عليه تعرض أسنان الأطفال لاحقًا لبعض الأضرار الصحية

أسنان الأطفال


>حول ذلك يقول الدكتور وائل هندى، أخصائى علاج وتحميل الأسنان، إنه يجب على الأم أن تكون على دراية بالوقت الطبيعى المناسب للاهتمام بأسنان طفلها، حيث يبدأ ظهور أسنان الطفل بداية من عمر 6 أشهر حتى 6 سنوات ليصل إلى 20 سنة وضرس حيث يبدأ ظهور أول ظهور للأسنان بفم الطفل الأسنان الأمامية بالفك السفلى ثم تتوالى فى الظهور شيئًا فشيئًا".

الاهتمام بأسنان الاطفال


>ويتابع د. وائل قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بمتابعة أسنان طفلها منذ ظهورها وحرصها على اعتياد الطفل على الاهتمام بغسل أسنانه عقب تناوله الطعام نظرًا لأن أسنان الطفل تكون أكثر عرضه لتسوس بسبب تناوله الحلويات والمقرمشات بكثرة وبالتالى تنعكس على أسنانه".

وأضاف د. وائل قائلاً: "يحب على الأمهات الاهتمام بزيارة طفلها لطبيب الأسنان بصورة منتظمة من أجل الحفاظ على صحته أسنان طفلها".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365