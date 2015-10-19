انتخابات برلمان 2015.. من الطرائف ماقتل!



> تقرير: محمد الموجي ونانيس البيلي

صوت عالٍ في أقصى قاعة لجنة الانتخابات، يلتفت الجميع إلى مصدره، فنجد رجل وزوجته يتشاجران أمام صندوق الاقتراع، يذهب إليهما مستشار اللجنة ليجد ورقة التصويت «ممزقة ومبعثرة أرضًا»، الرُجل مازال يعنف زوجته بسبب اختيارها لمرشح غير الذي أعطى له هو صوته.

الكلمات السابقة ليست مشهدًا كوميديًا داخل عمل سينمائي، أومن وحي خيال المحرر، لكنها حادثة وقعت بالفعل داخل أحد لجان انتخابات مجلس النواب عام 2015 بمركز إبشواي في محافظة الفيوم.

وقام المستشار رئيس اللجنة، باستدعاء قوات التأمين، وحُرر محضر ضد الزوج، وبسؤال الزوجة أكدت أنها وزوجها دخلا للجنة للتصويت، وأمسك كلا منهما بورقته، فذهبت زوجته للاقتراع وعادت لتضع الورقة فى الصندوق، فسألها عن المرشح الذي اختارته، فأبلغته، فغضب وانتزع الورقة منها ومزقها.

يبدو أن «الحمار»، قد غار من استخدام كافة المركبات من: «سيارات وتكاتك ودراجات بخارية» في الدعاية الانتخابية، فطلب من صديقه أن يصطحبه أثناء إدلائه بصوته.

في اللجنة الفرعية بمدرسة صيدا، بأوسيم بمحافظة الجيزة، حاول أحد الناخبين دخول اللجنة على حماره، إلا قوات الأمن منعته من الدخول إلا بعد تركه الحمار، وبرر الرُجل موقف بخوف من سرقة الحمار.

يصطف عدد من المرشحين، أمام لجنة 38 بمدرسة بيبان المشتركة بكوم حمادة، ينتظرون فتح أبواب اللجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، الوقت يمر واللجنة مازالت أبوابها مغلقة دون سبب!

وذكرت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحيرة، أن قاضى اللجنة 38 بمدرسة بيبان المشتركة بكوم حمادة، قد نسى أوراق اللجنة داخل منزله، ليُرسل سيارة خاصة لإحضار الأوراق.

موظفة نائمة داخل لجنة انتخابية، مشهد آخر طريف رصدته كاميرا وكالة «أونا» داخل اللجنة رقم 110 بمدرسة اللواء «أحمد ذكي لطيف» بدائرة بندر الفيوم، حيث غلبها النوم في ظل فراغ اللجنة وضعف إقبال الناخبين على التصويت وبالتالي عدم وجود مهام تقوم بها الموظفة من مساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم وغيرها من المهام.

ينظر على المنضدة فلا يجد هاتفه المحمول، يبحث عنه بين متعلقاته الشخصية في جيوب ملابسه، حركة غير طبيعية داخل لجنة 108 بمدرسة اللواء الشهيد أحمد زكي بدائرة بندر الفيوم، أعضاء اللجنة يفتشون عنه في كل مكان؟ كيف ضاع الهاتف؟ ومتى ضاع؟ كلها محاولات وتساؤلات من دون جدوى.

وقال رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية، إنه فوجئ أثناء تواجده فى اللجنة بسرقة هاتفه المحمول والذى كان يضعه فوق المنضدة التى يجلس أمامها، مشيرًا إلى أن الهاتف يحتوي على أرقام تلفونات خاصة وبعض الصور ومقاطع الفيديو.

قرر أحد المرشحين في دائرة كرداسة بالجيزة أن يتميز ويختلف في مجال الرشاوى العينية وشراء الأصوات بالانتخابات، لم يوزع أمولًا، أوطعامًا لكنه وزرع أعشابًا علاجية (من إنتاجه) على السيدات للحصول على الأصوات -وفقًا لما ذُكر ببيان لمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف-.

دخلت سيدة مسنة تدعى «سامية سالم رياض» إلى مقر لجنة مدرسة عاطف الإسلامبولي بالبدرشين والمخصصة للسيدات، قائلة «عايزة أنتخب السيسي»، لتفاجيء المتواجدين باللجنة.

وعن ذلك قالت السيدة المسنة: «جيت علشان أنتخب السيسي مرة تانية فقالولى ديه انتخابات برلمانية وليست رئاسية، على ومش هدي صوتي في أي انتخابات إلا للرئيس عبد الفتاح السيسي».