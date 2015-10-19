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استعدادات نهائية للجان الفرز في بني سويف ‎

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استعدادات نهائية للجان الفرز في بني سويف ‎ استعدادات نهائية للجان الفرز في بني سويف ‎

أرشيفية

استعدت لجان الفرز بالدوائر الانتخابية ببني سويف، للفرز مع بداية اللحظات الأخيرة للعملية الانتخابة، وتمثلت الاستعدادات بدائرة مركز إهناسيا
> والدوائر الأخرى في عمل إضاءة كافية للجان والدفع بديزل كهرباء تجنبًا لانقطاع التيار، أيضاً عمل التجهيزات النهائية للعمل على إنهاء الصورة بشكل مشرف.
> من جانبه أكد المحاسب خالد عويس ‘‘ إننا جاهزون للفرز في أي وقت ’’.

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