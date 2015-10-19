استعدت لجان الفرز بالدوائر الانتخابية ببني سويف، للفرز مع بداية اللحظات الأخيرة للعملية الانتخابة، وتمثلت الاستعدادات بدائرة مركز إهناسيا
> والدوائر الأخرى في عمل إضاءة كافية للجان والدفع بديزل كهرباء تجنبًا لانقطاع التيار، أيضاً عمل التجهيزات النهائية للعمل على إنهاء الصورة بشكل مشرف.
> من جانبه أكد المحاسب خالد عويس ‘‘ إننا جاهزون للفرز في أي وقت ’’.
استعدادات نهائية للجان الفرز في بني سويف
استعدت لجان الفرز بالدوائر الانتخابية ببني سويف، للفرز مع بداية اللحظات الأخيرة للعملية الانتخابة، وتمثلت الاستعدادات بدائرة مركز إهناسيا