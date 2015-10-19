استعدادات نهائية للجان الفرز في بني سويف ‎

استعدت لجان الفرز بالدوائر الانتخابية ببني سويف، للفرز مع بداية اللحظات الأخيرة للعملية الانتخابة، وتمثلت الاستعدادات بدائرة مركز إهناسيا

> والدوائر الأخرى في عمل إضاءة كافية للجان والدفع بديزل كهرباء تجنبًا لانقطاع التيار، أيضاً عمل التجهيزات النهائية للعمل على إنهاء الصورة بشكل مشرف.

> من جانبه أكد المحاسب خالد عويس ‘‘ إننا جاهزون للفرز في أي وقت ’’.