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مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد لم تمنعه الإعاقة من الإدلاء بصوته‎

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مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد لم تمنعه الإعاقة من الإدلاء بصوته‎ مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد لم تمنعه الإعاقة من الإدلاء بصوته‎

الكابتن أحمد زيدان

أصر الكابتن أحمد زيدان مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد، بالإدلاء بصوته أمام لجنة مدرسة الزهور الاعدادية، رغم إعاقته أثر حادث إنقلاب أتوبيس منذ فترة.
> وقال أن الإدلاء بالصوت واجب وطني وعلى الجميع أن يشاركون في الاستحقاق الثابت لخريطة المستقبل مقدمًا الشكر لرجال الجيش والشرطة لمساعدته في الإدلاء بصوته.

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