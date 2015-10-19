أصر الكابتن أحمد زيدان مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد، بالإدلاء بصوته أمام لجنة مدرسة الزهور الاعدادية، رغم إعاقته أثر حادث إنقلاب أتوبيس منذ فترة.
> وقال أن الإدلاء بالصوت واجب وطني وعلى الجميع أن يشاركون في الاستحقاق الثابت لخريطة المستقبل مقدمًا الشكر لرجال الجيش والشرطة لمساعدته في الإدلاء بصوته.
مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد لم تمنعه الإعاقة من الإدلاء بصوته
أصر الكابتن أحمد زيدان مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد، بالإدلاء بصوته أمام لجنة مدرسة الزهور الاعدادية، رغم إعاقته أثر حادث إنقلاب أتوبيس منذ فترة.