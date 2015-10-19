مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد لم تمنعه الإعاقة من الإدلاء بصوته‎

أصر الكابتن أحمد زيدان مدير منطقة كرة القدم بالوادي الجديد، بالإدلاء بصوته أمام لجنة مدرسة الزهور الاعدادية، رغم إعاقته أثر حادث إنقلاب أتوبيس منذ فترة.

> وقال أن الإدلاء بالصوت واجب وطني وعلى الجميع أن يشاركون في الاستحقاق الثابت لخريطة المستقبل مقدمًا الشكر لرجال الجيش والشرطة لمساعدته في الإدلاء بصوته.