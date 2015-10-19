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البازلاء المسلوقة لتنعيم البشرة وتطهيرها

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البازلاء المسلوقة لتنعيم البشرة وتطهيرها البازلاء المسلوقة لتنعيم البشرة وتطهيرها

الإثنين 19-10-2015 15:49

هل مملت من وصفات البشرة التقليدية!! لم لا تجربين بعض الوصفات الأكثر حيويةً وفائدةً لبشرتك؟ قومي باختيار أحد هذين القناعين لبشرة أكثر حيوية:
1. قناع لتنعيم البشرة وتطهيرها: أهرسي القليل من حبوب البازلاء المسلوقة مع مزيج من البيض وملعقة صغيرة من العسل، أفردي العجينة على وجهك لحوالي 20 دقيقةً، ثم اشطفيه بالماء الدافئ والغسول الخاص بك .
2. للبشرة المتعبة: أضيفي كوباً من اللبن الزبادي على مسحوق البازلاء المسلوق حتى تحصلي على مزيج كثيف، ضعيه على وجهك لعشرة دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. تعمل هذه الوصفة على إنعاش بشرتك وإكسابها الحيوية والنضارة.

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سيدتي