4 توابل مفاجئة لنضارة البشرة والشعر

ماذا لو علمت أنّ هناك بعض التوابل التي قد تؤثر بشكل كبير في جمال ونضارة بشرتك! لا تتعجبي؛ فالتوابل غنية بمضادات الالتهابات، ما يجعلها من أهمّ مفاتيح الحفاظ على صحة الجلد والشعر.

إليك هذه التوابل لنضارة وصحّة بشرتك وشعرك:

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1.القرفة: هي واحدة من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على التخلص من أضرار الشمس والعوامل الجوية الأخرى؛ كما أنّ القرفة تزيد من تدفق الدم والدورة الدموية، مما يؤدي إلى زيادة الخلايا وتحسين الجلد. كلّ ما عليك فعله للاستفادة من القرفة هو إضافة ملعقة منها يوميًّا إلى قهوة الصباح الخاصة بك.

2.مسحوق الثوم: الثوم غنيّ بالأحماض الأمينية التي تقوي الشعر وبصيلاته وتمنع تساقطه، كما أنه يساعد على تحفيز نمو الشعر. كل ما عليك فعله هو تطبيق قناع الثوم السريع؛ وذلك بمزج ربع ملعقة من مسحوق الثوم مع القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. سخّنيه في المكروويف لمدة 30 ثانية، ثمّ دلكي فروة رأسك بالخليط جيدًا، واتركيه لنصف ساعة، ثم اغسلي شعرك جيدًا.

3.الفلفل: يعتبر الفلفل غنياً بفيتامينات A و Cكما أنه يحارب البثور في البشرة، فاحرصي على وضع توابل الفلفل الأحمر الحارّ أو الفلفل الحلو باستمرار، كما يمكنك مزج ملعقة من الفلفل الحلو+ ملعقة من الملح + ملعقة من زيت الزيتون جيدًا، وافركي بها جسمك جيدًا؛ سيساعدك ذلك في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

4.بذور الشمر: هو عنصر ممتاز لمضادات الالتهابات، خوصاً للبشرة الحساسة. لذا، يُوصى بإضافة أربعة جرامات يوميًّا إلى نظامك الغذائي، فهي رائعة لعلاج الشعر، بعد سحق بذور الشمر، وغليها جيدًا وتركها لتبرد. أخيراًـ اغسلي بها شعرك، فسيساعدك هذا الأمر على محاربة القشرة وتقوية الشعر.

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