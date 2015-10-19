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بالفيديو: مستحضر واحد لمكياج على طريقة النجمات

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بالفيديو: مستحضر واحد لمكياج على طريقة النجمات بالفيديو: مستحضر واحد لمكياج على طريقة النجمات

انتشر اللون البنفسجي في أغلبية عروض الجمال وتنوّعت طرق استخدامه على الأظافر والعيون. إلا أن وضعه كأحمر شفاه يبقى غريباً. لكن، ما لا تعرفينه أن أحمر الشفاه الداكن يغنيك عن مكياج قوي.

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إذا كنت منهمكة وليس لديك الوقت لتطبيق مكياج عيون، إليك أسرع طريقة للحصول على إطلالة مميزة من آخر صيحات الموضة باستخدام مستحضر واحد. إنه أحمر الشفاه البنفسجي الذي له قدرة ليس فقط على تغيير شكلك إنما إخفاء كل آثار التعب ومنحك إطلالة جذابة جداً.
تابعي الفيديو لاكتشاف خطوات تطبيق الغلوس البنفسجي وكيفية تثبيته. كما يمكنك أن تستوحي مكياجك من صور أجمل النجمات بأحمر الشفاه البنفسجي.

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