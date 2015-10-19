ما هو سر بوبي براون الجديد في مكافحة الهالات السوداء

"هذه التركيبات خفيفة الوزن تغطي الهالات الداكنة مع معالجتها بفوائد حقيقية للعناية بالبشرة". – بوبي براون

بوبي براون تُحسّن من سرها الجمالي الذي يحتل المرتبة الأولى مع تركيبتبن رائعتين لتغطية ومعالجة الهالات الداكنة - Intensive Skin Serum Corrector و Intensive Skin Serum Concealer. مستوحىً من منهج بوبي الكلي الخاص عن الجمال، هذه التركيبات فائقة الشحن تجمع مكونات قوية استُخدمت لعصور في الطب الشرقي – خلاصة شجرة مر موكول الهندية لمنح الامتلاء للبشرة وخلاصات فطر كورديسبز التي تمنح النشاط – مع صبغيات ماكياج فائقة الدقة. مكونات فعالة تُشبع السيروم لمعالجة الهالات الداكنة. تغطية تتخطى الجمال، Intensive Skin Serum Corrector & Concealer يفتح منطقة أسفل العيون، ويعيد تنشيط البشرة ويعزز تماسكها لمظهر أكثر انتعاشاً، تجدداً وإشراقاً – على الفور ومع مرور الوقت.

نظراً لوجود الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الهالات الداكنة، Intensive Skin Serum Corrector and Concealer يمنح منهجاً متفرداً متعدد الجوانب لاستهداف الأسباب الأساسية – التقدم في السن، فرط التصبغ اللوني والتهيج. تقنية Cold fusion تحافظ على قوة مكونات التركيبة المستخلصة من الطبيعة مع إشباعها بالتصحيح والصبغيات المصححة للون. هذه العملية المبتكرة تخلق تركيبات علاجية مترفة للحصول على مظهر طبيعي مرتاح ولمسة نهائية رائعة. مع الاستخدام المستمر، تبدو منطقة أسفل العيون مصقولة، مفعمة بالصحة، ممتلئة وأقل تعباً.

طريقة العمل

الدفاع ضد الهالات الداكنة: تعالج التركيبات الأسباب المتعددة للهالات الداكنة من خلال منهج متعدد الأوجه.

إعادة تنشيط البشرة: مشبعة بمكون Medicinal الصيني التقليدي، فطر Cordyceps، الذي يعزز أيضاً Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 من بوبي براون، تعمل التركيبات لشحن البشرة من خلال مساعدة خلايا البشرة على تجديد طاقتها الطبيعية، تعزيز قدرة البشرة الطبيعية على منع انحلال الكولاجين، وفقد الترطيب.

زيادة الترطيب: مزيج مرطب رائع من الماء المشبع بالـ Peridot وهيولورانات الصوديوم في التركيبات تزيد بوضوح من مستويات الترطيب الطبيعي، على الفور ومع مرور الوقت، بينما تقوم زبدة بذرة المورومورو وخلاصة بذرة القهوة بحبس الترطيب، لمساعدة بشرة أسفل العيون على استعادة المظهر المفعم بالصحة والملمس الناعم المرن.

طريقة الاستخدام:

الخطوة 1: التصحيح

تتم محايدة التغير اللوني مع Intensive Skin Serum Corrector. اختاري لون bisque للتغير اللوني المائل إلى الأزرق/ الأرجواني. اختاري لوناً دراقياً للتغير اللوني المائل إلى البني/ الرمادي.

الخطوة 2: الإخفاء

يتم تفتيح وإشراق ومجانسة اللون تحت العيون عن طريق وضع طبقة من Intensive Skin Serum Concealer فوق المصحح بلون مصحح للون البشرة. ثم تربيته بالأصابع بلطف للمزج.