القوات السورية تتقدم صوب قاعدة جوية يحاصرها تنظيم "داعش"

قال مسؤول عسكرى سورى ونشطاء إن القوات الحكومية تتقدم تحت غطاء من الغارات الجوية الروسية صوب قاعدة جوية يحاصرها تنظيم الدولية الإسلامية فى شمالى سوريا. كما قتل قائد عسكرى بارز فى صفوف قوات المعارضة فى معركة أخرى بالقرب من المنطقة.

وتهدف العملية العسكرية فى محافظة حلب شمال سوريا إلى رفع الحصار الذى يفرضه تنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة كويرس العسكرية منذ عام 2014، حيث شن مسلحون جهاديون عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية فى محاولات فاشلة للاستيلاء على القاعدة.

وذكر المسؤول العسكرى أن الجيش سيطر على قرية بكيزى التى تبعد نحو سبعة كيلومترات عن القاعدة الجوية فى محافظة حلب. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته عملا باللوائح.

وقال الناشط مأمون الخطيب الذى يعمل انطلاقا من حلب اليوم الاثنين إن القوات الحكومية سيطرت على قريتين أخريين قرب القاعدة على مدى الأيام الماضية، وقال الناشط السورى أحمد الأحمد، المتواجد حاليا فى تركيا: "سيشكل ذلك انتصارا معنويا للنظام إذا تمكنوا من رفع الحصار المفروض على كويرس."

فى السياق ذاته، قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن القوات السورية ومسلحين موالين للحكومة فى محافظة حلب قتلت القائد العسكرى لأحد أقوى فصائل المعارضة فى شمال سوريا.

وعرفت قناة المنار، التابعة لحزب الله، القائد القتيل بأنه إسماعيل ناصيف، قائد حركة نور الدين زنكي، لكن المرصد والقناة لم يذكرا تفاصيل بشأن مقتل ناصيف، من بين الأهداف، بحسب بيان الوزارة، منشآت تحت الأرض وورشة لتصنيع الصواريخ ومعسكر تدريب.

وأكدت موسكو أن غاراتها الجوية على مواقع الدولة الإسلامية خارج العاصمة دمشق تجبر المسلحين على الفرار. وأوضحت أن طائراتها بدون طيار التى تنفذ طلعات استطلاعية أثناء الليل أظهرت مغادرة عدة جماعات من المسلحين، تتألف كل منها من نحو 100 عنصر، مواقعها فى منطقة مرج السلطان.

وفى لبنان أطلقت القوات اللبنانية قذائف المدفعية على مركبة تقل مسلحين على تخوم بلدة عرسال الحدودية اللبنانية، موقعة إصابات بين صفوف المسلحين، بحسب مسؤول عسكرى لبنانى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه.

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