وزير الخارجية السعودى يتهم إيران بـ"احتلال أراض عربية"

اتهم وزير الخارجية السعودى عادل الجبير إيران الاثنين ب"احتلال أراض عربية"، مشددا على أن السعودية ستستخدم "كل ما لديها من قوة" لمواجهة نفوذ طهران المتنامى فى المنطقة.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافى مع نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير فى الرياض "نأمل ونرجو أن تغير إيران اساليبها وتوقف تدخلاتها فى المنطقة سواء فى لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن".

وقام وزير الخارجية الألمانى بزيارة للسعودية فى اطار جولته الشرق أوسطية التى بدأها فى طهران، وأضاف الجبير "من الصعب أن تكون هناك علاقات ايجابية (مع طهران) إذا كان هناك عدوان مستمر من طرف تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها".

وتابع "ولذلك نحن حريصون على التصدى لأى تحركات ايرانية وسنقوم بكل ما نستطيع وبكل ما لدينا من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لحماية أراضينا وشعبنا".

وأعتبر الجبير أن "إيران الآن دولة مقاتلة، دولة محتلة لأراض عربية فى سوريا"، وأضاف أن "السؤال هو: ماذا يجب على إيران أن تفعله لتكون جزءا من الحل فى سوريا؟ والرد بسيط جدا. عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح لنظام بشار الأسد وسحب الميليشيات الشيعية كحزب الله (اللبناني) وغيره، الذين أرسلتهم إلى سوريا، وبالتالى تستطيع أن يكون لها دور".

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