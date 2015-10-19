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بالصور.. القوات الجوية الروسية تدمر ورش ومعسكرات تدريب الإرهابيين فى سوريا

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بالصور.. القوات الجوية الروسية تدمر ورش ومعسكرات تدريب الإرهابيين فى سوريا بالصور.. القوات الجوية الروسية تدمر ورش ومعسكرات تدريب الإرهابيين فى سوريا
نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا جديدة للغارات الجوية التى تقوم بها القوات الجوية الروسية على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى، وقد دمرت المقاتلات الروسية فى سوريا اثنين من مراكز القيادة الإرهابية، وثلاثة مخازن، واثنين من المخابئ و23 موقع وورشة عمل ومعسكر تدريب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الحربية الروسية نفذت 33 طلعة، فى الساعات الـ24 الأخيرة، فى سوريا استهدفت خلالها 49 موقعا ومنشأة للإرهابيين فى محافظات حلب ودمشق وإدلب واللاذقية وحماة.

وقال الجنرال إيجور كوناشينكوف، الناطق الرسمى بلسان وزارة الدفاع الروسية، إن سلاح الجو الروسى خلال غاراته الأخيرة دمر مركزى قيادة، و3 مستودعات أسلحة وذخيرة، ومخبئين تحت سطح الأرض، و32 موقعا، و9 مرابض محصنة للمدفعية، ومعسكر تدريب وورشة لصنع القذائف.

وأضاف أن إحدى الطائرات المقاتلة الروسية دمرت مركز قيادة تابعا لـ "جبهة النصرة" فى محافظة إدلب.

الضربات الجوية الروسية على تنظيم
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الضربات الجوية الروسية على تنظيم "داعش" الإرهابي

ضربات المقاتلات الروسية -اليوم السابع -10 -2015
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ضربات المقاتلات الروسية

المقاتلات الروسية تقصف داعش -اليوم السابع -10 -2015
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المقاتلات الروسية تقصف داعش

تدمير داعش فى سوريا -اليوم السابع -10 -2015
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تدمير داعش فى سوريا

الضربات فى سوريا -اليوم السابع -10 -2015
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الضربات فى سوريا


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