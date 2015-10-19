الصحة الفلسطينية : 46 شهيدا وآلاف المصابين منذ بداية أكتوبر الجارى

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتداءاته منذ بداية أكتوبر الجارى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 45 شهيدا، إضافة إلى أسير قضى نتيجة الإهمال الطبى داخل مستشفى "سوروكا"، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 46 شهيدا.

وأوضحت الوزارة ـ فى بيان صحفى اليوم الاثنين - أن من بين الشهداء 10 أطفال أصغرهم 16 شهرا، وأكبرهم 17 عاما، 8 منهم فى الضفة الغربية و2 فى قطاع غزة، وبلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية بما فيها القدس 31 شهيدا، وفى قطاع غزة 14 شهيدا، من بينهم أم وطفلتها الرضيعة، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضى 1948.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عدد المصابين بالرصاص الحى والمطاطى والحروق وبالضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، بلغ حوالى 1850 مصابا، إضافة إلى أكثر من 3500 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

وبلغ عدد المصابين بالرصاص الحى فى محافظات الضفة الغربية حوالى 410، فيما بلغ عدد المصابين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط حوالى 700، فيما أصيب 160 فلسطينيا نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من جنود الاحتلال والمستوطنين، و10 فلسطينيين أصيبوا بالحروق.

وفى قطاع غزة، أصيب حوالى 290 مواطنا بالرصاص الحي، و70 بالرصاص المعدني، ما يدلل على استخدام الاحتلال للذخيرة الحية بشكل مكثف فى قمعه للمتظاهرين.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت منذ بداية الشهر الجارى 136 اعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان منها 165 إصابة لمسعفين ومتطوعين، و39 اعتداء على سيارات الإسعاف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز، إضافة إلى 32 إعاقة وتأخير وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

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