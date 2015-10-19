أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصحة الفلسطينية : 46 شهيدا وآلاف المصابين منذ بداية أكتوبر الجارى

Google+ Print
الصحة الفلسطينية : 46 شهيدا وآلاف المصابين منذ بداية أكتوبر الجارى الصحة الفلسطينية : 46 شهيدا وآلاف المصابين منذ بداية أكتوبر الجارى
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلى واعتداءاته منذ بداية أكتوبر الجارى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 45 شهيدا، إضافة إلى أسير قضى نتيجة الإهمال الطبى داخل مستشفى "سوروكا"، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 46 شهيدا.

وأوضحت الوزارة ـ فى بيان صحفى اليوم الاثنين - أن من بين الشهداء 10 أطفال أصغرهم 16 شهرا، وأكبرهم 17 عاما، 8 منهم فى الضفة الغربية و2 فى قطاع غزة، وبلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية بما فيها القدس 31 شهيدا، وفى قطاع غزة 14 شهيدا، من بينهم أم وطفلتها الرضيعة، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضى 1948.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عدد المصابين بالرصاص الحى والمطاطى والحروق وبالضرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، بلغ حوالى 1850 مصابا، إضافة إلى أكثر من 3500 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

وبلغ عدد المصابين بالرصاص الحى فى محافظات الضفة الغربية حوالى 410، فيما بلغ عدد المصابين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط حوالى 700، فيما أصيب 160 فلسطينيا نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من جنود الاحتلال والمستوطنين، و10 فلسطينيين أصيبوا بالحروق.

وفى قطاع غزة، أصيب حوالى 290 مواطنا بالرصاص الحي، و70 بالرصاص المعدني، ما يدلل على استخدام الاحتلال للذخيرة الحية بشكل مكثف فى قمعه للمتظاهرين.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت منذ بداية الشهر الجارى 136 اعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان منها 165 إصابة لمسعفين ومتطوعين، و39 اعتداء على سيارات الإسعاف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز، إضافة إلى 32 إعاقة وتأخير وصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365