الرئاسة اليمنية تبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول الحوار الوطنى

أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ،عبد الله العليمى باوزير، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية، وجه اليوم رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ردا على رسالته المتضمنة حث الحكومة اليمنية على المشاركة فى المشاورات مع الحوثى وصالح.

وقال العليمى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان رسالة رئيس الجمهورية تضمنت موقفاً واضحاً وجلياً من تلك الدعوة اذ أكد جاهزية الحكومة اليمنية للمشاركة فى المشاورات مع الأطراف الانقلابية ممثلة فى ( الحوثي وصالح )، خاصة بعد تأكيد التزامها للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ دون قيد أو شرط وتأكيد الأمم المتحدة أن الذهاب للمشاورات هو لتنفيذ القرار الدولى، وأن أى اتفاقات ستكون مبنية أساساً على القرار ومستندة إلى المرجعيات الأساسية ممثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.

وأضاف: "لقد تحدث رئيس الجمهورية في لقاءاته المختلفة بأنه مع السلام والوئام وحقن الدماء وتخفيف الآلام، كونه مسئولا عن كافة أبناء الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة، ولكنه لا يريد مطلقا سلاماً هشاً وزائفاً يحمل في طياته بذور فشله أو سلاماً يعمل على تلغيم المستقبل والتأسيس لحرب أهلية دائمة وإنما يبحث عن سلام دائم وآمن وعميق يرسى دعائم الحق والعدل ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء والنماء يغادر معه الشعب اليمنى المأسى التى سببتها ممارسات المليشيا الانقلابية ومن تحالف معها."

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