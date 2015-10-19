إصابة 3 في مشاجرة بين أنصار مرشحين بالعجميين في الفيوم

أصيب 3 من المواطنين في مشاجرة بين أنصار 2 من المرشحين بقرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي بالفيوم.

> تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بوصول 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام 2 منهم مصابين بشظايا فى أسفل الظهر والصدر.

> أفادت التحريات أن المشاجرة نشبت بين أنصار كل من المرشح مصطفى مؤمن، وسكران الأدعم ، وقامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين، وسيطرت على الموقف تمامًا.