أخبار عاجلة

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية -
انتظرونا غداً .. مباراة كمبالا سيتي والنادي المصري في تمام الساعة 3 عصراً على onsport -
دي ميستورا يتابع بانتباه الوضع في سوريا بعد القصف الأمريكي -
الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء -
إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا -
السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء -
محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 3 في مشاجرة بين أنصار مرشحين بالعجميين في الفيوم

Google+ Print
إصابة 3 في مشاجرة بين أنصار مرشحين بالعجميين في الفيوم إصابة 3 في مشاجرة بين أنصار مرشحين بالعجميين في الفيوم

أرشيفية

أصيب 3 من المواطنين في مشاجرة بين أنصار 2 من المرشحين بقرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي بالفيوم.
> تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بوصول 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام 2 منهم مصابين بشظايا فى أسفل الظهر والصدر.
> أفادت التحريات أن المشاجرة نشبت بين أنصار كل من المرشح مصطفى مؤمن، وسكران الأدعم ، وقامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين، وسيطرت على الموقف تمامًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا