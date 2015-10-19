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تامر حسني يعود من بيروت بعد حضور العرض الأول لـ”أهواك” ‎

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تامر حسني يعود من بيروت بعد حضور العرض الأول لـ”أهواك” ‎ تامر حسني يعود من بيروت بعد حضور العرض الأول لـ”أهواك” ‎

تامر حسني

عاد إلى مطار القاهرة الدولي الفنان تامر حسني، قادمًا من لبنان عقب حضور العرض الأول في بيروت لفيلمه الجديد “أهواك”، التي تشاركه البطولة فيه الفنانة “غادة عادل” ، وأعرب حسني – لدى وصوله مطار القاهرة للصحفيين – عن شكره وامتنانه لاستقبال اهل بيروت له بحفاوة وللصحفيين الذين قاموا بالتغطية الإعلامية لهذا العرض. مؤكدًا أنه أمر ليس بالغريب والجديد عليهم .

وكان فيلم “اهواك” قد اعتلى صدارة إيرادات الأفلام بدور العرض المصرية الأسبوع المنصرم مسجلًا مليون و 829,817 ألف جنيه ليصبح إجمالي إيراداته 18 مليون و 34،106 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور شريف طبيب التجميل تامر حسني، والذي يتعرف على شابة صغيرة في السن ويعجب بها ولكنه عندما تسنح له الفرصة لمقابلة والدتها العزباء غادة عادل والتواجد معها في نفس المكان لفترة يعجب بها أيضا فيدخل في حيرة من أمره في الاختيار بين الفتاة ووالدتها.

الفيلم بطولة تامر حسني الفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود حميدة وانتصار وأمل رزق وأحمد مالك من تأليف وليد يوسف قصة وإخراج محمد سامي.

 

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