القبض على عامل يوجه الناخبين ويثير الشغب فى دائرة بنجع حمادى

ألقت قوة القبض على عامل بتهمة توجيه الناخبين وإثارة الشغب داخل لجنة فرعية فى قرية الشرقى بهجورة بقنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادى بتمكن قوة برئاسة النقيب احمد عكاشة معاون أول مباحث نجع حمادى من ضبط "ناصر. ع .م" - عامل – لاتهامه بتوجيه الناخبين، وإثارة الشغب داخل لجنة فرعية فى قرية الشرقى بهجورة وتحرر له محضر رقم 6329 ادارى مركز نجع حمادى لسنة 2015 واخطار النيابة للتحقيق.

ويصل عدد الناخبين فى قنا مليون 749 ألفا و602 يفترض ان يصوتوا فى 861 لجنة فرعية ضمن 360 مركزًا انتخابيًا.

ويتنافس فى دوائر قنا الـسبع 188 مرشحا و4 قوائم هى "نداء مصر والصحوة الوطنية المستقلة وفى حب مصر وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال".

ويضم قسم شرطة قنا 20 مركزا انتخابيا بـ 68 لجنة فرعية تستقبل 45 ألفا و646 ناخبا وناخبة للتصويت، كما يضم مركز قنا 46 مركزا انتخابيا بـ 116 لجنة فرعية تستقبل 231 ألفا و528 ناخبا وناخبة للتصويت، قسم شرطة فقط 21 مركزا انتخابيا بـ41 لجنة فرعية تستقبل 80 ألفا و450 ناخبا، وقسم شرطة قوص به 55 مركزا انتخابيا يضم 122 لجنة فرعيه تستقبل 250 ألفا و566 ناخبا وناخبة.

>ويضم قسم شرطة نقادة 27 مركزا انتخابيا بـ 56 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و664 ناخبا، وقسم شرطة فرشوط 21 مركز بـ 50 لجنة فرعية تستقبل 105 آلاف و764ناخبا وقسم شرطة أبوتشت 63 مركزا انتخابيا بـ 127 لجنة فرعية تستقبل 250 ألفا و697 ناخبا وناخبة وقسم شرطة دشنا 34 مركزا بـ 101 لجنة فرعية، تستقبل 208 ألف و107 ناخا وناخبة، وقسم شرطة الوقف 9 مراكز انتخابية بـ 24 لجنة فرعية تستقبل 49 ألفا ناخبين، وقسم شرطة نجع حمادى 63 مركزا بـ 156 لجنة فرعية تستقبل 322 ألفا و186 ناخبا وناخبة.

ويصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " فى حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة ".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

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