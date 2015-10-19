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بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية

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بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان اللجان الانتخابية
شهدت اللجان الإنتخابية بمحافظة سوهاج قيام اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بتفقد عدد اللجان الإنتخابية بالدوائر الانتخابية، وتأكد من جاهزية القوات حتى الساعة الأخيرة من عملية التصويت.
>اليوم السابع -10 -2015
> ومن جانبه طالب المحافظ المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى الأخير واستكمال خارطة الطريق، موضحاً أن المحافظة توفر سيارات لنقل المواطنين لمقرات الاقتراع للتسهيل عليهم كما قامت المحافظة ببث الأغانى الوطنية عبر الإذاعات المحلية بالقرى والمراكز لحس المواطنين على الخروج والمشاركة فى العملية الانتخابية .
>اليوم السابع -10 -2015
>وأكد مدير أمن سوهاج فى تصريح لليوم السابع أنه تم تأمين خط سير القضاة وتامين جميع اللجان الانتخابية لبث الطمأنينة فى نفوس الناخبين، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى أى بلاغات شئنها عرقلة العملية الانتخابية للتعامل السريع معها وأن غرفة العمليات مستمرة حتى نهاية الفرز وإعلان النتائج بكافة الدوائر البالغ عددها 12 دائرة إنتخابية على مستو المحافظة.
>اليوم السابع -10 -2015
>يذكر أن سوهاج تشهد حاليا على مستوى الدوائر الانتخابية إقبال متزايذا من الناخبين فى المقابل بلغ إجمالى عدد الناخبين 2 مليون و665 و282 ناخبا وناخبة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365