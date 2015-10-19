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#ليلة_الأبطال – مولر: لا يمكن اعتبارنا مرشحين للفوز على أرسنال.. لكنهم تحت ضغط هائل

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#ليلة_الأبطال – مولر: لا يمكن اعتبارنا مرشحين للفوز على أرسنال.. لكنهم تحت ضغط هائل #ليلة_الأبطال – مولر: لا يمكن اعتبارنا مرشحين للفوز على أرسنال.. لكنهم تحت ضغط هائل

يرى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه ليس مرشحا للفوز على أرسنال في المباراة التي سوف تجمع بينهما يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق البافاري ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

ويدخل بايرن ميونيخ المباراة وهو في صدارة المجموعة بست نقاط، بينما يأتي أرسنال في المركز الأخير بدون أي نقاط.

وتحدث مولر في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين قائلا:"أرسنال تحت ضغط هائل، لكن لا يمكننا اعتبارنا مرشحين للفوز بسهولة".

وأضاف"نحن نجحنا في الفوز في آخر مبارتين هنا في لندن وسجلت أهدافا في كلا منهما، أتمنى أن نحقق نفس النتيجة غدا".

وأكمل"كلا الفريقين يلعبان كرة قدم هجومية، في النهاية أتمنى مباراة جيدة لكن بالتأكيد أن تكون نتيجتها أفضل بالنسبة لنا".

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فيديو اليوم السابع