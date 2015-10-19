ليلة_الأبطال – مؤتمر فينجر.. عن نقطة ضعف بايرن ميونيخ.. والوعد المجنون

"لا يوجد فريق بلا نقطة ضعف" هكذا تحدث آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن المباراة التي سوف يواجه فيها فريقه نظيره بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال منافسه بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

ويعد بايرن مرشحا للفوز على أرسنال خاصة في الأداء المتميز الذي يقدمه الفريق البافاري في الدوري الألماني ودوري الأبطال وعدم خسارته لأي نقطة في الموسم الجاري حتى الآن.

ويدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة بعد الهزيمة في أول مباراتين، فيما يتصدرها بايرن برصيد ست نقاط.

وعقد فينجر مؤتمرا صحفيا للتحدث عن مباراة بايرن ميونيخ وكل ما يلي على لسانه.

"لا يوجد فريق بلا نقطة ضعف، ما نريده هو الفوز بتلك المباراة وذلك عن طريق أن ندافع بشكل جيد، ومن ثم نهاجم من أجل تسجيل الهدف الأول".

"تسجيل الهدف الأول في المباراة هو أمر هام جدا في تلك المواجهات الكبرى".

"لا أستطيع أن أعد بأننا سوف نسجل ثلاثة أهداف في 20 دقيقة مثلما حدث أمام مانشستر يونايتد هذا سيكون جنونا كبيرا".

"لكن ما نستطيع القيام به هو أن نبدأ المباراة بشكل قوي حتى نستطيع تحقيق الفوز".

"نحن سوف نواجه فريقا كبيرا، لقد استعدينا جيدا للقاء دينامو زغرب وأوليمبياكوس لكن الأمور لم تسر على ما يرام".

"وأمام بايرن سنكون في قمة تركيزنا من أجل تحقيق نتيجة جيدة".