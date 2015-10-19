ليلة_الأبطال - إيسكو: سان جيرمان فريق قوي.. لكنهم سيواجهون ريال مدريد مميز

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني إيسكو ألاركون يوم الاثنين أن مواجهة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء على ملعب الأمراء في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال ستحسمها "تفاصيل صغيرة".

وقال إيسكو في حوار مع موقع (بيوين) إن لاعب الوسط الإسباني ذكر بأنه منافسه:"يضم لاعبين كبار وحاسمين ويتميزون بالسرعة والقوة".

وصرح اللاعب"باريس سان جيرمان فريق جيد للغاية وقوي ومتكامل جدا، ولكنهم سيواجهون ريال مدريد والذي يتمتع بالكثير من المزايا والقدرة على الاخلال بالتوازن".

وبخصوص المناخ المنتظر في ملعب حديقة الأمراء أثناء المباراة أشار إلى أن جماهير الفريق الفرنسي ستقف بجانب الفريق الباريسي بشكل كبير ولكن ريال مدريد"يثق في كرة القدم التي يقدمها وقدرته على الخروج بنتيجة جيدة".

وبخصوص زميله، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز مؤخرا بالحذاء الذهبي الرابع، قال:"إنه أكثر اللاعبين نهما.. دائما ما يكون في وجه المدفع ولديه غريزة لا يمكن للكثيرون الوصول إليها".