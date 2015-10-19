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مصممة المجوهرات جيهان علامة تفتتح معرضها الجديد

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مصممة المجوهرات جيهان علامة تفتتح معرضها الجديد مصممة المجوهرات جيهان علامة تفتتح معرضها الجديد

الإثنين 19-10-2015 18:03

إفتتحت السيدة جيهان راغب علامة معرضها الجديد للمجوهرات تحت عنوان Bejewel Yourself like Dji ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق في 13 تشرين الاول/اكتوبر في Saifi Suite Hotel في منطقة الجميزة - بيروت حيث حضرت المعرض شخصيات فنّية وإجتماعية بارزة رأت في تصاميم جيهان روحاً عصرية جديدة ومبتكرة وخاطفة للأنفاس حيث قدّمت جيهان في معرضها الجديد أفكاراً مميزة لاقت إعجاب الحضور الذي تابع المعرض على مدار ثلاثة ايام.

كما كان لحضور الصحافة والاعلام اثره القوي حيث تنقلت "علامة" بينهم وجاوبت على اسئلة الجميع شارحةً ان مجموعتها الجديدة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط بألوان مختلفة ومصنوعة أيضاً من السفاير والماس وتتميز بالفكرة البسيطة جداً والتي حملت عنوان Happy Cloudy Love بالاضافة الى مجموعات اخرى تُرضي جميع الاذواق حيث قرّرت "علامة" أن تغيّر تلك النظرية والفكرة عن الغيوم السوداء من السلبي إلى الإيجابي وأن تَبكي الغيوم فرحاً وتعلن عن فرجٍ وخير، وتمنّت ان تحمل الغيوم في سماء الوطن العربي الحبّ والفرح لكل الشعوب العربية.

وبالاضافة الى الوجوه والشخصيات المعروفة، حضر المعرض الداعم الاول لجيهان زوجها السوبرستار راغب علامة الذي كان حضوره جميلاً ومميزاً وعبّر عن محبته وفخره بزوجته مثنياً على نجاحها المستمر.

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سيدتي