بايرن ميونيخ: هناك العديد من ' العرسان ' الذين يريدون جوارديولا.. ولكن

يؤمن كارل هاينز رومينيجه أن هناك العديد من الأندية الأفضل من فريقه والتي ترغب في التعاقد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، ولكنه أعرب عن ثقته في بقائه.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يبدأ النادي الألماني المفاوضات مع المدرب الإسباني بشأن تجديد تعاقده.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن هناك رغبة كبيرة من مانشستر سيتي للتعاقد مع جوارديولا خلفا للمدرب الحالي مانويل بيلليجريني.

وتحدث رومينيجيه للصحفيين قائلا:"هناك العديد من العرسان حسنة المظر الأفضل من بايرن والتي ترغب في التعاقد مع جوارديولا".

وأكمل"لكن في النهاية أنا متفائل بقدرتنا على تجديد تعاقده معنا".

وأتم"لقد تحدثت في وقت سابق وأكدت أنه قبل نهاية العام الجاري ستكون هناك جلسة مع المدرب من أجل بدء المفاوضات بيننا".