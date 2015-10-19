مورينيو يرد على أنباء رحيل فالكاو في يناير

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على الأنباء التي انتشرت في الأونة الأخيرة حول رغبة مهاجم الفريق راداميل فالكاو في قطع إعارته والرحيل في يناير المقبل.

وانضم فالكاو إلى تشيلسي قادما من موناكو على سبيل الإعارة لمدة عام، بعدما قضى الموسم الماضي معارا في مانشستر يونايتد.

ولا يشارك المهاجم الكولومبي باستمرار مع الفريق اللندني إذ يفضل مورينيو عليه دييجو كوستا، مما جعل بعض التقارير تشير إلى أن فالكاو قد يقطع إعارته ويرحل في منتصف الموسم وهو ما نفاه المدرب البرتغالي.

ورد مورينيو خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين قائلا:"في البداية أحب أن أؤكد إنني أتحدث مع فالكاو كل يوم".

وأضاف"الأمر غريب للغاية بأن الصحافة تعرف أشياء عن فريقي لا أعرفها أنا أو النادي كله".

وأكمل"هو عليه أن يبذل مجهودا أكبر من كوستا، فنحن في المعتاد نلعب بمهاجم واحد فقط، ودائما ما أختار اللاعب الذي سوف يعطي الفريق أفضل ما لديه".