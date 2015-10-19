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بالصور والفيديو.. موبيلك وتليفون مكتبك ولابك سبب إصابتك بالأنفلونزا والإسهال

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بالصور والفيديو.. موبيلك وتليفون مكتبك ولابك سبب إصابتك بالأنفلونزا والإسهال بالصور والفيديو.. موبيلك وتليفون مكتبك ولابك سبب إصابتك بالأنفلونزا والإسهال
إذا كنت تعمل فى مكتب فقد تحتاج إلى التفكير أكثر من مرة قبل تناول الطعام على مكتبك مرة أخرى، حيث كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ملايين من البكتيريا الخطيرة للغاية قد تنتقل فى أكثر من منطقة غير صحية فى أماكن العمل، مثل الأسطح وهاتف المكتب وشاشة الهاتف المحمول والكيبورد.

اليوم السابع -10 -2015

ووجد الباحثون من جامعة كوينزلاند صورا مروعة من البكتيريا الموجودة على جميع أنحاء المكتب وعلى مقابض الأبواب والمكاتب والكراسى.

اليوم السابع -10 -2015

وقال كبير الباحثين الدكتور داى كوبر من مركز كوينزلاند، أستراليا، إن أفضل طريقة لتجنب البكتيريا من خلال استخدام الصابون والماء بدلا من استخدام سائل مضاد للبكتيريا.

اليوم السابع -10 -2015

وأوضح كوبر أن الصابون والماء هو حل عملى ورخيص وأكثر فعالية إذا أردنا رفع مستوى الوعى، حيث إن هناك بكتيريا فى كل مكان، والكثير من المواد المعقمة لليدين قد تكون غير متوفرة دائماً فى العمل.

اليوم السابع -10 -2015

وعلى الرغم من أن العديد من المنظفات قد تستخدم شعار "يقتل 99.9% من الجراثيم"، إلا أنه مجرد شعار، وفقا لــ"كوبر".. وأشار الباحثون إلى أننا قد نلتقط مجموعة من الميكروبات، مثل البكتيريا والفطريات بما فى ذلك الخمائر والعفن خلال حياتنا اليومية، التى تكون على جميع الأسطح، وذلك بالرغم من مظهر نظافة الأماكن.

اليوم السابع -10 -2015

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى مجموعة صور من البكتيريا التى تنتقل عن طريق الموبايل والكيبورد وهاتف العمل، وهذا يؤكد أهمية غسل اليد على مدار اليوم لخفض عدد الميكروبات.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف الباحثون أنه من المهم تذكر أنه ليس كل البكتيريا ضارة، حيث إننا نحمل مستعمرات من البكتيريا من رؤوسنا إلى أقدامنا، والغالبية العظمى منها غير ضارة أو مفيدة فى الواقع لصحة الإنسان، لافتين إلى أن استخدام الماء والصابون يقلل من الإصابة بالعدوى مثل الالتهاب الرئوى والإسهال والأنفلونزا.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة “The Daily Mail” البريطانية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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