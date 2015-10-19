بالصور والفيديو.. موبيلك وتليفون مكتبك ولابك سبب إصابتك بالأنفلونزا والإسهال

إذا كنت تعمل فى مكتب فقد تحتاج إلى التفكير أكثر من مرة قبل تناول الطعام على مكتبك مرة أخرى، حيث كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ملايين من البكتيريا الخطيرة للغاية قد تنتقل فى أكثر من منطقة غير صحية فى أماكن العمل، مثل الأسطح وهاتف المكتب وشاشة الهاتف المحمول والكيبورد.

ووجد الباحثون من جامعة كوينزلاند صورا مروعة من البكتيريا الموجودة على جميع أنحاء المكتب وعلى مقابض الأبواب والمكاتب والكراسى.

وقال كبير الباحثين الدكتور داى كوبر من مركز كوينزلاند، أستراليا، إن أفضل طريقة لتجنب البكتيريا من خلال استخدام الصابون والماء بدلا من استخدام سائل مضاد للبكتيريا.

وأوضح كوبر أن الصابون والماء هو حل عملى ورخيص وأكثر فعالية إذا أردنا رفع مستوى الوعى، حيث إن هناك بكتيريا فى كل مكان، والكثير من المواد المعقمة لليدين قد تكون غير متوفرة دائماً فى العمل.

وعلى الرغم من أن العديد من المنظفات قد تستخدم شعار "يقتل 99.9% من الجراثيم"، إلا أنه مجرد شعار، وفقا لــ"كوبر".. وأشار الباحثون إلى أننا قد نلتقط مجموعة من الميكروبات، مثل البكتيريا والفطريات بما فى ذلك الخمائر والعفن خلال حياتنا اليومية، التى تكون على جميع الأسطح، وذلك بالرغم من مظهر نظافة الأماكن.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى مجموعة صور من البكتيريا التى تنتقل عن طريق الموبايل والكيبورد وهاتف العمل، وهذا يؤكد أهمية غسل اليد على مدار اليوم لخفض عدد الميكروبات.

وأضاف الباحثون أنه من المهم تذكر أنه ليس كل البكتيريا ضارة، حيث إننا نحمل مستعمرات من البكتيريا من رؤوسنا إلى أقدامنا، والغالبية العظمى منها غير ضارة أو مفيدة فى الواقع لصحة الإنسان، لافتين إلى أن استخدام الماء والصابون يقلل من الإصابة بالعدوى مثل الالتهاب الرئوى والإسهال والأنفلونزا.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة “The Daily Mail” البريطانية.