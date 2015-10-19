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مرشح بالفيوم عن ضعف الإقبال: رسالة موجهة إلى الدولة اعتراضًا على الأداء الحكومي

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مرشح بالفيوم عن ضعف الإقبال: رسالة موجهة إلى الدولة اعتراضًا على الأداء الحكومي مرشح بالفيوم عن ضعف الإقبال: رسالة موجهة إلى الدولة اعتراضًا على الأداء الحكومي

أرشيفية

وصف خالد يوسف المرشح على مقعد البرلمان بدائرة بندر الفيوم أسباب عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بأنها رسالة موجهة إلى الدولة والحكومة والمرشحين ويأتى نتيجة أن الشعب غاضب اعتراضا على المال السياسى الذى يوزع فى الشوارع وفق قوله، واعتراضًا على الأداء الحكومي في قطاعات الصحة والتموين والمرور واعتراضًا على المنظومة الأمنية.

وشدد يوسف على ضرورة أن تعى أجهزة الدولة هذه الرسائل قبل أن تكون مقدمة لثورة ثالثة، وتساءل فى تصريحات خاصة  لـ”ONA” عن من الذى أطلق العنان للمال السياسى، وتساءل عن الدور الأمنى والأمن الوطنى فيما يفعله المال السياسى فى الشارع، مؤكدًا أن دور الأمن الوطنى أن يتحرك ويرصد ويُفعل القضايا ويقدم بلاغات بخطورة المال السياسى فهو أشد خطر من القنابل التى تزرع فى الميادين، ويجب أن يكون للأجهزة الأمنية دور في ذلك.
> وأضاف أن هناك توجيه يتم من العديد من المرشحين خارج اللجان، ولكنه عاد وأكد أن داخل اللجان تسير العملية بنزاهة تامة.

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