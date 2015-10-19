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رئيس ” روساتوم” الروسية يغادر القاهرة ‎

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رئيس ” روساتوم” الروسية يغادر القاهرة ‎ رئيس ” روساتوم” الروسية يغادر القاهرة ‎

سيرجي كيربينكو الرئيس التنفيذي لمؤسسة روساتوم

 

 

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين ” سيرجى كيربينكو ” الرئيس التنفيذي لمؤسسة ” روساتوم ” الروسية عائدًا إلى موسكو بعد زيارة سريعة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها مع عدد من المسئولين، حيث ناقش معهم العرض المقدم من الشركة لإنشاء محطة الضبعة.

صرحت مصادر حكومية كانت فى وداع ” كيربينكو ” بأن الرئيس التنفيذي لمؤسسة ” روساتوم” الروسية، والذي وصل إلى القاهرة في وقت لاحق قادمًا من موسكو على طائرة خاصة أنه غادر القاهرة مساء اليوم بعد زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات، والتقى خلالها مع عدد من المسئولين لاستكمال المفاوضات الخاصة لإنشاء محطة الضبعة النووية في تمهيدًا لتوقيع الإتفاق خلال الأسابيع القادمة.

يشار إلى بناء المفاعل سوف يستغرق حوالي 7 أعوام أي سينتهي بناء كل الوحدات في عام 2022، حيث بدأت سلسلة من اللقاءات بين حوالي 200 مسئول روسي ومصري بمعدل مرتين شهريًا لمناقشة الأمور الفنية والتجارية، حيث ستضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات نووية عند اكتمالها عام 2025.

وقال نائب رئيس شركة “روساتوم” للعمليات الخارجية أنطون موسكفين، في تصريحات سابقة، إن شركته وصلت إلى المراحل النهائية من التفاوض على عقد لبناء محطة كهرباء نووية فى مصر، على أن يتم توقيع الاتفاق بنهاية العام.

 

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