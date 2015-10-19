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وزارة الخارجية تتابع قضية المواطنين المفقودين في سوريا

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وزارة الخارجية تتابع قضية المواطنين المفقودين في سوريا وزارة الخارجية تتابع قضية المواطنين المفقودين في سوريا

وزير الخارجية – سامح شكري

أكدت وزارة الخارجية أن القطاع القنصلى كان قد قام بتوجيه البعثة القنصلية المصرية فى دمشق بمتابعة قضية المصريين المحتجزين مع السلطات السورية وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك فور تقدم ذويهم إلى القطاع القنصلى للإبلاغ عن واقعة الاحتجاز، وأن البعثة قامت بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية السورية وكافة الأجهزة المعنية، والتي أفادت جميعها بعدم توافر معلومات عن المواطن على عبد الرحمن على محمد البلتاجى، وأن المذكور لم يسجل له أي دخول إلى الأراضي السورية، وأن البحث لازال جاريًا عن المواطنين حسين سعيد أبو عاصي ومحمد عوني عبد الشفيع أبو هجم.

وتستمرالوزارة عن طريق بعثتها في دمشق في متابعة أوضاع المصريين الموجودين بسوريا والمبلغ باختفائهم فى سوريا، وفى هذا الإطار يهيب القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالمواطنين الامتناع عن محاولات الدخول غير المشروع إلى أقاليم الدول الأخرى خاصة سوريا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف حفاظاً على سلامتهم وتلافياً لتعرضهم للمسائلة القانونية.

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