الحكم في قضية الانضمام للتنظيم السري 26 أكتوبر الجاري

حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلسة 26 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في قضية المتهم " م م م " إماراتي الجنسية بالانضمام الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الإستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم فاختص بعضوية اللجنة التربوية التابع لمكتب أبوظبي التابع اداريا لهيكل " تنظيم الاخوان المسلمين الاماراتي " دعما لأعمال التنظيم واستمراره حسب أمر الاحالة.

من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة دفاع المتهم "م. خ .م" إماراتي الجنسية بالانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقي تدريبات عسكرية والذي أنكر الاتهام .

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل لسماع شاهد الاثبات. حضر الجلسات عدد من وسائل الإعلام في الدولة.