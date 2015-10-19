الأمن يتوجه لإنهاء مشاجرة بالأسلحة النارية بين موكلى مرشحين بأبنوب فى أسيوط

توجهت الآن قوات من الجيش والشرطة لمقر لجنة مدرسة بنى محمد الثانوية بنين بدائرة أبنوب والفتح، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين موكل مرشح وموكلين لمرشح آخر، مما أدى إلى تفاقم الأمر وتشابك أهالى القرية من أنصار المرشحين .

تلقت غرفة عمليات الانتخابات بمحافظة أسيوط إخطارا من أهالى قرية بنى محمد، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين مؤيدى المرشح إبراهيم عمر ومؤيدى المرشح خالد العمدة بعد قيام موكل الأول بدعوة المواطنين لانتخاب مرشحه فلاحظ موكلو المرشح الآخر، مما أثار حفيظتهم فتوجهوا إليه وحدثت مشادة كلامية تتطورت للاشتباك بالأسلحة النارية والبيضاء بين الناخبين من الطرفين .

وعلى الفور تم إرسال قوات من الجيش لفض الاشتباك والسيطرة على الوضع وتأمين عملية الانتخاب والمتابعة المستمرة للمقرات واللجان الانتخابية بالقرية لتذليل جميع العقبات أمام الناخبين وتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس فى أسيوط 182 مرشحا منهم 69 حزبيا، 113 مستقلا بينهم 4 سيدات و4 معاقين على 20 مقعدا للفردى فى 9 دوائر هى أبنوب والفتح، ديروط، القوصية، صدفا والغنايم، أبوتيج، ساحل سليم والبدارى، منفلوط، بندر أسيوط، مركز أسيوط ويبلغ عدد الناخبين 2 مليون و349 ألفا و337 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 1168 لجنة فرعية موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بإشراف 496 لجنة مركزية.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى "فى حب مصر" و"ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال" و"نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة".

ويضم قطاع الصعيد محافظات "الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر" لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

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