رئيس لجنة بالطالبية: ناخب حاول التصويت بالبطاقة التموينية والفيزا كارت

رصد اليوم السابع مشادات كلامية بين مندوبى أحد المرشحين بدائرة الطالبية هرم والمستشار محمد سامح رئيس اللجنة الفرعية رقم 8 بمدرسة خالد ابن الوليد بالطالبية بعد أن حاول ناخب الإدلاء بصوته حاملا بطاقة شخصية تالفة.

وأكد المستشار محمد سامح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه منع إدلاء الناخبين بأصواتهم ببطاقة شخصية تالفة وعلى الأخص بعد أن تكررت وبعدها بدقائق يفاجئ بنفس الناخب يعود للجنة للإدلاء بصوته ببطاقة شخصية جديدة بدلا من التالفة، مما أثار الشكوك حول إدلاء الناخبين بأصواتهم ببطاقة شخصية تالفة.

وأضاف رئيس اللجنة أن هناك ناخبا جاء اليوم ليدلى بصوته بالبطاقة التموينية معللا ذلك بأن بطاقته غير سارية وعندما رفض المستشار بشدة حاول الناخب الإدلاء بصوته بالفيزا كارت الخاصة به.

وأكد المستشار أنه يطبق القانون حيث إنه من المسموح للناخب أن يدلى بصوته بالبطاقة الشخصية أو برخصة القيادة.

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