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مصدر قضائى: إعلان نتائج المرحلة الأولى على نظامى القوائم والفردى الخميس

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مصدر قضائى: إعلان نتائج المرحلة الأولى على نظامى القوائم والفردى الخميس مصدر قضائى: إعلان نتائج المرحلة الأولى على نظامى القوائم والفردى الخميس
قال مصدر قضائى من داخل اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجان الفرعية ستغلق مع تصويت آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى، لتقوم بعدها اللجان الفرعية بفض صناديق الاقتراع أمام مندوبى ووكلاء المرشحين ووسائل الإعلام، للبدء فى عمليات الفرز .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى " أنه عقب انتهاء عمليات الفرز فى اللجان الفرعية سيتم إرسالها مجمعة إلى اللجان العامة، تمهيدا لإرسالها للعليا للانتخابات لضم أصوات المصريين فى الخارج إليها، لإعلان النتائج الخميس المقبل.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن أسماء الفائزين بالنظام الفردى والقوائم ممن حصلوا على 50+1 من اجمالى الناخبين المقيدين فى الدوائر الانتخابية، بينما تحدث الإعادة اذا لم يحصل المرشح الفردى أو القائمة على اكثر من نصف إجمالى عدد الناخبين فى الدوائر الانتخابية.

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