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وزارة الصحة: 39 حالة مرضية وإصابة فى ثانى أيام الانتخابات

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وزارة الصحة: 39 حالة مرضية وإصابة فى ثانى أيام الانتخابات وزارة الصحة: 39 حالة مرضية وإصابة فى ثانى أيام الانتخابات
أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين فى اليوم الثانى للعملية الانتخابية، بلغ حتى الآن 39 حالة، فى الـ14 محافظة التى تشهد انتخابات.

وأشارت الوزارة، فى بيان إلى أن الإصابات والحالات المرضية تنوعت بين ارتفاع فى ضغط الدم ودرجة الحرارة والإغماء، واختناق ومغص كلوى ومعوى.

كما أصيب 3 مواطنين بمشاجرة بين الأهالى بلجنة المعهد الأزهرى التابعة لمركز إبشواى بالفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام ليعاد اثنان ويبقى الثالث تحت الملاحظة وحالته مستقرة، كما أصيب شخص بكدمات نتيجة سقوطه على الأرض وتم نقله إلى مستشفى ابشواى المركزى وحالته مستقرة.

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