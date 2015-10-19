الأمن يسيطر على اشتباكات بالأسلحة النارية بين أنصار مرشحين أسيوط

تمكنت قوات الجيش والشرطة من فض اشتباكات بالأسلحة النارية، وقعت قبل قليل، أمام مقر لجنة مدرسة بنى محمد الثانوية بنين بدائرة أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط، بين أنصار بعض المرشحين، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين موكل مرشح وموكلين لمرشح آخر، مما أدى إلى تفاقم الأمر وتشابك أهالى القرية من مريدى المرشحين، واستأنف المواطنون عملية التصويت.

كانت غرفة عمليات الانتخابات بمحافظة أسيوط تلقت إخطارا من أهالى قرية بنى محمد يفيد وقوع مشاجرة عنيفة، تم استخدام الأسلحة النارية فيها، بين مؤيدى المرشح إبراهيم عمر ومؤيدى المرشح خالد العمدة بعدان قام موكل الأول بدعوة المواطنين لانتخاب مرشحه، فلاحظ موكلو المرشح الآخر الأمر، مما أثار حفيظتهم فتوجهوا إليه وحدثت مشادة كلامية تطورت للاشتباك بين الناخبين من الطرفين.

- الأمن يتوجه لإنهاء مشاجرة بالأسلحة النارية بين موكلى مرشحين بأبنوب فى أسيوط