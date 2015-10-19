عمليات الوزراء: لا صحة لتوقف العمل بـ ٧٠ لجنة انتخابية فى سوهاج

نفت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما تردد فى أحد المواقع الإلكترونية بشأن توقف العمل داخل (70) لجنة انتخابية بمحافظة سوهاج بسبب خصومة ثأرية اليوم "الاثنين" ثانى أيام المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حقيقة الأمر تتلخص فى أنه تم وقف العمل داخل اللجنة رقم (70) بمدرسة عزت عطا الله بقرية الصوامعة بمركز طهطا بسوهاج أمس "الأحد" لمدة 55 دقيقة فقط نتيجة اشتباكات وقعت بسبب خصومة ثأرية، وتم إعادة فتح هذه اللجنة واستئناف العمل بها على الفور بعد التدخل السريع والحاسم من جانب قوات الأمن والجيش.

وناشدت الغرفة جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار حتى لا تُؤثر بالسلب على سير العملية الانتخابية في لجان الاقتراع.

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