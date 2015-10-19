ضبط ناخب حاول التصويت مرتين باستخدام بطاقتى رقم قومى فى أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين لجنتى 87 و88 الانتخابية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة، بنجع الجامع بمنطقة الجزيرة بأسوان، مساء اليوم، القبض على ناخب حاول التصويت مرتين باستخدام بطاقتين رقم قومى لشخصين مختلفين.

وتبين من التحريات، أن الناخب يدعى "سمير.ع.ا" فنى بديوان عام محافظة أسوان، أثناء دخوله لجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائية المشتركة بنجع الجامع بمنطقة الجزيرة بأسوان، بالدائرة الأولى، طالبه المسئول عن كشوف الناخبين بإبراز بطاقة الرقم القومى، فقام الناخب بإبراز بطاقة رقم قومى لشخص آخر يدعى "طارق.ح" بغرض التصويت بها، مع حيازته لبطاقته الأصلية، وتم التحفظ على الناخب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد مرور فترة زمنية حضر صاحب البطاقة المتحفظ عليها لمقر اللجنة، وتم إلقاء القبض عليهما، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

يذكر أن محافظة أسوان، تضم 923141 ناخب وناخبة، موزعين على 486 لجنة فرعية و227 مركز انتخابى.

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