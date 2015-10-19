تفاصيل ضبط 4 أشخاص أطلقوا النار بمحيط لجنة انتخابية فى سوهاج

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بمحموعات قتالية ومدرعة لضبط عدد من المتهمين بإطلاق النار بقرية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا وذلك لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمحيط اللجنة رقم 70 بالقرية دون وقوع إصابات على أثر وقوع مشادة بينهم تطورت إلى إطلاق الأعيرة نارية لوجود خصومة ثأرية بين أفراد العائلتين وتم ضبط مدرس و3 فلاحين من الطرفين وبحوزة أحدهم طبنجة مرخصة حيث تمكنت القوات من محاصرتهم داخل الزراعات وأرغمتهم على تسليم أنفسهم

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام والرائد أحمد العزازى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة.

وبالفحص تبين قيام بعض أفراد عائلتى عميرة وسليمان بذات الناحية بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما بمحيط لجنة انتخابية بالقرية ما يؤثر على سير العملية الانتخابية وعملية الاقتراع ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات.

ونظراً لما مثلته الواقعة من خطورة فـى ظل الجهود المبذولة لإتمام انتخابات مجلس النواب فقد تم إعداد مأمورية برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائى والعميد رئيس قسم المباحث الجنائية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام استهدفت طرفـى المشاجرة حيث تم ضبط طرف أول طارق س ع س" وشهرته طارق عبده "45 عامًا مدرس ومحمد أ س 50 عاما فلاح وطرف ثان ورشاد ع ع ع 60 عامًا فلاح وأبو بكر ر ع ع" وشهرته شريف عميره " 35 عامًا فلاح.

كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة وهو عبارة عن طبنجة ماركة لاما إسبانى عيار 9 مم تحمل رقم 758916 والمرخصة للأول من الطرف الثانى والصادر بحقه أمر ضبط وإحضار كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد وضبط باقـى المتهمين.