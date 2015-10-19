فاكهة تحول عجوز ثمانينية إلى شابة تبدو في الأربعين!

جوانا كورنيه المرأة الفرنسية التي أذهلت كل من ينظر إليها بسبب أنها تبدو شابة في الأربعين مع أنها تبلغ من العمر 82 سنة ,حيث قالت جوانا ,أن السر في شبابها هي كثرة تناولها لفاكهة البطيخ بحسب مانشرته مجلة “ساينس ” الأمريكية.

أضافت مجلة “ساينس” الأمريكية ,أن جوانا هي من مواليد سنة 1932 ,وأنها لم تخضع يوماً لأي عملية جراحية قصد التجميل ,لكنها لاتبدوا كإمرأة في ال82 بالعمر ,ومن ينظر إليها يظنها في الأربعين من عمرها فقط ,جوانا هي من سكان العاصمة الفرنسية باريس ,والملفت لقصتها أنها أم لأربعة أولاد ,ولديها ثمانية أحفاد وثلاثة أولاد من أحفادها .

وأضافت كورنيه قائلة في مقابلة لها مع مجلة “ساينس الأمريكية” أنها تكثر من تناول فاكهة البطيخ بشكل كبير ,مما سمح لها بالحفاظ على شبابها بالرغم من تقدم سنها ,فالبطيخ معروف بفوائده الغنية بسبب احتوائه على نسبة عاليه من المواد المضادة للأكسدة والألياف وعلى العديد من القيمة الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحماية من الامراض وتجديد خلايا البشرة والحفاظ على رشاقة الجسم .

شبكةعيونالإخبارية

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